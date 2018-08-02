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'Zabıtadan mendil satan çocuğa dayak' iddiası (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2018 21:14 | Son Güncelleme

BAŞKAN AKTAŞ: ART NİYETLİ ALGI OPERASYONLARIN BİR ÖRNEĞİ Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, zabıta memuru tarafından dövüldüğü iddia edilen sosyal medyadaki 'ağlayan çocuk' görüntüsüyle ilgili Twitter üzerinden açıklama yaptı.

'Zabıtadan mendil satan çocuğa dayak' iddiası (3)

BAŞKAN AKTAŞ: ART NİYETLİ ALGI OPERASYONLARIN BİR ÖRNEĞİ
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, zabıta memuru tarafından dövüldüğü iddia edilen sosyal medyadaki 'ağlayan çocuk' görüntüsüyle ilgili Twitter üzerinden açıklama yaptı. Başkan Aktaş, 'ağlayan çocuk' görüntüsünün "Bunu yapanın elleri kırılsın, yapanlar hesap versin" başlığıyla sosyal medyada paylaşıldığına işaret ederek, şöyle dedi:
"Son günlerde sıkça rastlanılan ve sosyal medyada hızla yayılan art niyetli algı operasyonlarının bir örneği yaşandı. Videoda küçük kardeşimiz bir kaç kez 'Beni arı soktu' demesine rağmen, karşısındaki kişilerin, spekülatif bir zihniyetle hareket etmesi ve bu olayı sanki zabıtanın çocuğa kötü muamelesi varmış gibi kamuoyuna yansıtmaları sonucunda çok sayıda paylaşım yapıldı. Görüntüyü tam izlemeyen bazı vatandaşlarımız da haksız yere zabıtamıza ve kurumumuza eleştiride bulundular. Paylaşılan videodaki olayın zabıta ile hiçbir alakası yoktur. Tüm vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya, kişileri, kurumları suçlamak yerine doğru kaynaklardan bilgi almaya davet ediyorum."

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