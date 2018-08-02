'Zabıtadan mendil satan çocuğa dayak' iddiası

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'da, zabıta görevlilerince dövüldüğü öne sürülen, mendil satan çocuğun ağlarken çekilen ve sosyal medyadan paylaşılan görüntüleri, tepkilere neden oldu. Merkez Osmangazi ilçesindeki Fomara Meydanı'nda meydana geldiği ileri sürülen olayda, iddiaya göre, belediye zabıta görevlileri, mendil satan 9- 10 yaşlarındaki çocuğu dövdü. Olayın ardından köşeye çekilerek, ağlayan küçük çocuğa, çevredekiler yardım etti. Eli ve yüzü şiş olan çocuk ağlarken çekilen video, sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntülerdeki mendil sattığını, zabıta görevlilerinin kendisini dövdüğünü söyleyen küçük çocuğa uygulanan şiddet, sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

