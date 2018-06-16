HABER

Zabıtayı bıçaklayan lokantacı serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2018 12:02 | Son Güncelleme

KONYA'da, seyyar satıcılarla çıkan arbedede zabıta ekibinin sıktığı biber gazının müşterilerini kaçırdığı iddiasıyla kavgaya karışıp, zabıta memuru Mustafa Ak'ı (56) karnından bıçaklayan lokantacı Doğukan İ.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, seyyar satıcılarla çıkan arbedede zabıta ekibinin sıktığı biber gazının müşterilerini kaçırdığı iddiasıyla kavgaya karışıp, zabıta memuru Mustafa Ak'ı (56) karnından bıçaklayan lokantacı Doğukan İ. (19), 'kasten yaralama' suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

​Olay, perşembe günü saat 19.30 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Aziziye Mahallesi Aziziye Caddesi'nde meydana geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, tezgah açan seyyar satıcılardan tezgahlarını kaldırmasını istedi. Seyyar satıcılar direnince arbede çıktı. Zabıta memurları, seyyar satıcılara biber gazı sıkarak, müdahale etti. ​Bu sırada arbedenin olduğu yerde bulunan lokantanın sahipleri Doğukan İ. ile babası Atilla İ. (42), akrabası Aryen İ. (46) ve iş yeri çalışan Selami Y. (22) biber gazı nedeniyle müşterilerinin kaçtığını öne sürerek, tepki gösterdi. Bunun üzerine çıkan kavgada 5 kişi, zabıta memurlarına sandalye, sopa ve bıçakla saldırdı. Güvenlik kamerasınca da kaydedilen kavgada, zabıta memurlarından Mustafa Ak (56) karnından bıçaklandı. Mahmut Kemal Dursun (48), Muhammet Celaleddin Nokta (38), Mehmet Öz (51) ve Hasan Çeken de (32) vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları sopa, sandalye ve yumruk darbeleriyle yaralandı. 5 yaralı, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa Ak'ın tedavisinin sürdürüldüğü, diğer zabıta memurlarının ise taburcu edildiği belirtildi.

ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBEST

Olayın ardından Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Doğukan İ. ile babası Atila İ., akrabası Aryen İ. ve Selami Y.'yi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bıçağı kullandığı ileri sürülen Doğukan İ. de 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Doğukan İ,. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

PARTNERMemleket havasında tatilMemleket havasında tatil
Veresiye aşk defteri olayı şaşkına çevirdiVeresiye aşk defteri olayı şaşkına çevirdi
Kasklı hırsızlar kameradaKasklı hırsızlar kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Süleyman Soylu: Tüm kardeşlerimize ilk önce geçici ikametgah vereceğiz

Süleyman Soylu: Tüm kardeşlerimize ilk önce geçici ikametgah vereceğiz

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den yeni makam aracı

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den yeni makam aracı

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Veresiye aşk defteri olayı şaşkına çevirdi

Veresiye aşk defteri olayı şaşkına çevirdi

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'ndan açıklama!

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'ndan açıklama!

Sivas'ta gece yarısı feci kaza! Yaralılar var

Sivas'ta gece yarısı feci kaza! Yaralılar var

Nevşehir'de gece yarısı zincirleme trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Nevşehir'de gece yarısı zincirleme trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde şoke eden olay! Su kanalında bulundu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde şoke eden olay! Su kanalında bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.