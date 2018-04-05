Zaman gazetesi eski yönetici ve yazarları hakkındaki davada mütalaa açıklandı

Kapatılan Zaman gazetesi eski yönetici ve yazarları hakkındaki davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıklardan Ali Bulaç, Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay’ın “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini isterken “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan ise 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapsini talep etti.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik yürütülen soruşturma sonucunda haklarında dava açılan 17’s’i tutuklu 31 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde görülen duruşmaya biri başka davadan tutuklu 18 tutuklu sanık ile aralarında Şahin Alpay’ın da bulunduğu 6 tutuksuz salonda hazır bulundu.

Duruşmada Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı mütalaasında, sanıklar Mümtazer Türköne, Ali Bulaç, Şahin Alpay ve İbrahim Karayeğen’in, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15’er yıla kadar ayrı ayrı hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet Savcısı tutuklu sanıklar Türköne, Bulaç ve Karayeğen’in tutukluluk hallerinin devamı yönünden karar verilmesini talep etti.

Duruşma devam ediyor.