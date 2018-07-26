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Zaman Gazetesi operasyonlarını protesto eden 5 kişi adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2018 18:35 | Son Güncelleme

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR Samsun'da, FETÖ/PDY'nin kapatılan Zaman Gazetesi'ne yönelik operasyonları protesto ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2'si kadın, 5 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR
Samsun'da, FETÖ/PDY'nin kapatılan Zaman Gazetesi'ne yönelik operasyonları protesto ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2'si kadın, 5 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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