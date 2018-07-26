Zaman Gazetesi operasyonlarını protesto eden 5 kişi adliyede 

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da kapatılan Zaman Gazetesi'ne yönelik operasyonları protesto ettikleri gerekçesiyle Samsun'da gözaltına alınan 2'si kadın, 5 kişi, adliyeye sevk edildi.
Samsun'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis, Zaman Gazetesi'ne yönelik operasyonları protesto eden, KHK ile kapatılan kurumlarda görev alan 2'i kadın, 5 kişi, merkez ve Alaçam ilçesinde 24 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin evlerinde yaptıkları aramalarda ele geçirilen dijital verilere el koydu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gamze K., Zeynep S., Mehmet A., Mehmet B. ve Resul Ü., bugün adliyeye sevk edildi.
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