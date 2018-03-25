Zanlıların idrarında uyuşturucu çıktı

Aydın’da dün gece KOM ekiplerinin dur ihtarına uymayarak güvenlik güçleri ile çatışan şahıs ile aynı grupta olduğu belirtilen 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şahısların idrar kontrollerinde yapılan tetkikte uyuşturucu madde aldıkları belirlendi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan birinin yakınları Aydın Adliyesi önünde olayla ilgili haber çalışması yapan gazetecilere tehditler savurdu.

Dün gece Aydın’ın Koçarlı ilçesi sınırlarında kendilerini takip eden KOM ekipleri ile çatışıp kurşunları bitince firar eden şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 3 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Polisle silahlı çatışmaya giren ve mermisi tükenince silahı bırakıp kaçan A.İ. isimli şahsın yakalanması Koçarlı dağlarında operasyonların devam ettiği öğrenildi.

Dün geceden itibaren konuyla ilgili çalışmalarına devam eden jandarma, Koçarlı’nın dağlık kırsal mahallesi Gözkayası yakınlarında KOM ekipleri ile çatışan A.İ. isimli şahısla beraber olduklarını tespit ettiği 09 YN plakalı araç ve içerisindeki 2 kişi ile A.İ.’nin yanında bulunan H.T. olmak üzere 3 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı.

Jandarma tarafından olay yerinde ve farklı noktalarda ele geçirilen araçlar içerisinde yapılan aramada “Çatışmada kullanılan 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 2 adet boş kovan aracın içinde yaklaşık 10 gram kristal diye tabir edilen uyuşturucu madde, yaklaşık 2 - 3 gram kubar esrar, 1 adet uyuşturucu miktarını ölçmeye yarayan plastik ölçek ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı ile yakalanan şahısların uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığının belirlenmesi hastaneye sevk edilen şahısların idrarı analiz edildi. Yapılan idrar testi sonucu pozitif çıkınca trafik ekiplerince önce uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmaktan 9 bin 887 TL aracı kullanan şahsa idari para cezası uygulandı.

Güvenlik güçlerince, KOM ekipleri ile çatışıp gece karanlığından yararlanarak dağda kaçan A.İ. isimli şahısın yakalanması için çalışmalara devam edilirken yakalanan H.T., Z.A, ve H. T. isimli şüphelilere ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.