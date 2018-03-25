HABER

Zanlıların idrarında uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 13:50 | Son Güncelleme

Aydın’da dün gece KOM ekiplerinin dur ihtarına uymayarak güvenlik güçleri ile çatışan şahıs ile aynı grupta olduğu belirtilen 3 şüpheli yakalandı.

Zanlıların idrarında uyuşturucu çıktı

Aydın’da dün gece KOM ekiplerinin dur ihtarına uymayarak güvenlik güçleri ile çatışan şahıs ile aynı grupta olduğu belirtilen 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şahısların idrar kontrollerinde yapılan tetkikte uyuşturucu madde aldıkları belirlendi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan birinin yakınları Aydın Adliyesi önünde olayla ilgili haber çalışması yapan gazetecilere tehditler savurdu.
Dün gece Aydın’ın Koçarlı ilçesi sınırlarında kendilerini takip eden KOM ekipleri ile çatışıp kurşunları bitince firar eden şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 3 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Polisle silahlı çatışmaya giren ve mermisi tükenince silahı bırakıp kaçan A.İ. isimli şahsın yakalanması Koçarlı dağlarında operasyonların devam ettiği öğrenildi.
Dün geceden itibaren konuyla ilgili çalışmalarına devam eden jandarma, Koçarlı’nın dağlık kırsal mahallesi Gözkayası yakınlarında KOM ekipleri ile çatışan A.İ. isimli şahısla beraber olduklarını tespit ettiği 09 YN plakalı araç ve içerisindeki 2 kişi ile A.İ.’nin yanında bulunan H.T. olmak üzere 3 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı.
Jandarma tarafından olay yerinde ve farklı noktalarda ele geçirilen araçlar içerisinde yapılan aramada “Çatışmada kullanılan 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 2 adet boş kovan aracın içinde yaklaşık 10 gram kristal diye tabir edilen uyuşturucu madde, yaklaşık 2 - 3 gram kubar esrar, 1 adet uyuşturucu miktarını ölçmeye yarayan plastik ölçek ele geçirildi.
Cumhuriyet savcısının talimatı ile yakalanan şahısların uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığının belirlenmesi hastaneye sevk edilen şahısların idrarı analiz edildi. Yapılan idrar testi sonucu pozitif çıkınca trafik ekiplerince önce uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmaktan 9 bin 887 TL aracı kullanan şahsa idari para cezası uygulandı.
Güvenlik güçlerince, KOM ekipleri ile çatışıp gece karanlığından yararlanarak dağda kaçan A.İ. isimli şahısın yakalanması için çalışmalara devam edilirken yakalanan H.T., Z.A, ve H. T. isimli şüphelilere ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Zanlıların idrarında uyuşturucu çıktı

Zanlıların idrarında uyuşturucu çıktı

Zanlıların idrarında uyuşturucu çıktı

Zanlıların idrarında uyuşturucu çıktı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Arda Turan çok gergin! Çirkin sözler

Arda Turan çok gergin! Çirkin sözler

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da Uber dehşeti! Kadın yolcu kanlar içerisinde kaldı!

İstanbul'da Uber dehşeti! Kadın yolcu kanlar içerisinde kaldı!

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Bakanlık harekete geçti

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Bakanlık harekete geçti

Denizli'de sabaha karşı büyük facia: En küçüğü 17 en büyüğü 19 yaşında

Denizli'de sabaha karşı büyük facia: En küçüğü 17 en büyüğü 19 yaşında

Cani 'öldüreceğim' diye mesaj atıyordu... Korkunç cinayetleri eski eşler ortaya çıkardı!

Cani 'öldüreceğim' diye mesaj atıyordu... Korkunç cinayetleri eski eşler ortaya çıkardı!

Adana'da kan donduran olay! Eşi eve kilitledi, polis böyle kurtardı: Bir darbe de çilingir vurmuş!

Adana'da kan donduran olay! Eşi eve kilitledi, polis böyle kurtardı: Bir darbe de çilingir vurmuş!

Kaş’ta hortum korkuttu

Kaş’ta hortum korkuttu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.