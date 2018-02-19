 Zap bölgesi ve Hakkari Yüksekova'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede, Kuzey Irak'taki Zap bölgesinde ve Hakkari Yüksekova Irak kuzeyi uzanımında, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirme şöyle; Irak kuzeyi Zap bölgesinde devam eden operasyonda, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla operasyon birliklerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı bir terörist topçu atışıyla etkisiz hale getirilmiştir. Hakkari Yüksekova Irak kuzeyi uzanımında, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla üs bölgelerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist topçu atışıyla etkisiz hale getirilmiştir."