Zarlar, Bedri Koraman için atıldı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da 3 yıl önce hayatını kaybeden ünlü karikatürist Bedri Koraman (87) anısına düzenlenen tavla turnuvası sona erdi.
Torba Mahallesi'nde eşi Nil Koraman ile birlikte yaşarken, 31 Mayıs 2015'te, yaşamını yitiren ünlü karikatürist Bedri Koraman anısına bir otelde Bedri Koraman Tavla Turnuvası düzenlendi. 3'üncüsü düzenlenen turnuvaya, 13 ilden 50 usta tavlacı katıldı. Turnuva öncesi, Koraman'ın hayatının, eserlerinin ve tavla tutkusunun anlatıldığı sinevizyon gösterimi yapıldı. 3 gün süren turnuvada birinciliği Kenan Şenman kazandı. İkinciliği Yurdagül Keskiner, üçüncülüğü ise Halil Kolçelik elde etti. İlk üçe giren tavla ustalarına, Bedri Koraman'ın resminin basılı olduğu tavla takımları hediye edildi.
Turnuvayı düzenleyen turizmci Mehmet Dağoğlu, "Bedri ağabey, usta karikatüristliğinin yanında bileği bükülmeyen bir tavla ustasıydı. Onun anılarını ve eserlerini yaşatmak için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz. Turnuvaya katılımın yüksek olması da usta sanatçıya verilen önemi değeri ortaya koyuyor" dedi.
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