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Zarrab'ın motoryat ve yelkenlisine el konuldu

YAŞAM HABERLERİ | 27.12.2017 17:57 | Son Güncelleme 10 saat önce

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - ABD'nin New York kentinde süren davada tanık olarak ifade veren ve Türkiye'deki tüm varlıklarına el konulmasına karar verilen Reza Zarrab'ın Bodrum'da bulunan lüks motoryat ve yelkenli teknesine el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yaklaşık 1.5 yıldır Bodrum İçmeler'deki bir tersanede bekleyen yatlarla ilgili el koyma kararı verildi. Yazının Bodrum Liman Başkanlığı'na ulaşmasının ardından Zarrab'ın Türkiye'de iken şarkıcı eşi Ebru Gündeş ve çocuğu ile yaz aylarında Bodrum'da tatil yaparken tüplü dalışlarda kullandığı 'Banio' isimli 14 metrelik motoryatı ile Malta bayraklı, 7 milyon euro değerinde, 42 metre uzunluğundaki '60 years' isimli yelkenli yatına el konuldu. Yatların üzerine büyük branda çekilerek kapatılması dikkat çekti.

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