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Zat-ı Mahfuz filminin galası Tatvan'da yapıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 22:55 | Son Güncelleme

BİTLİS’in yetiştirdiği önemli kişilerin hayatlarının yer aldığı ve yönetmenliğini Sedat Yetkin’in yaptığı Zat-ı Mahfuz filminin galası Bitlis’in Tatvan ilçesinde gerçekleştirildi.

Zat-ı Mahfuz filminin galası Tatvan'da yapıldı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’in yetiştirdiği önemli kişilerin hayatlarının yer aldığı ve yönetmenliğini Sedat Yetkin’in yaptığı Zat-ı Mahfuz filminin galası Bitlis’in Tatvan ilçesinde gerçekleştirildi.
Tatvan’da bulunan Yaşam Alışveriş Merkezinde gerçekleştirilen Galaya Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Tatvan Kaymakamı M. Ali Özkan, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Adabağ, bazı kurum amirleri, oyuncular ve vatandaşlar katıldı.
Galanın açılışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yönetmen Sedat Yetkin, filmin Bitlis’te yetişmiş 5 büyük filozofun hayatını anlattığını belirterek, "İdrisi Bitlis’i, Şems-i Bitlis’i, Muştakbaba, Şükr-i Bitlis’i ve Saidi Nursi’yi konu alıyor. Filmi yaparken Türkiye’nin 3 farklı üniversitesi ile çalıştık. Bitlis Eren Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Araştırma olarak da İstanbul Üniversitesi ile birlikte çalıştık. Yıllık bir çalışmanın ardından sizlerle birlikteyiz. Bu bizim için bir gururdur. Bir şevktir. İnşallah insanlarımızın yaralarına derman oluruz. Bu filmle onların yaralarını sararız. Artık Bitlis’te bir yerlerde görünür. Aslında en büyük derdimiz budur. Bu filmle Bitlis’e olan vefa borcumuzu inşallah yerine getirmiş olurum" dedi.
'BİTLİSLİLER, SAHİP OLDUKLARI HER ŞEYİ BİTLİS’E BORÇLU'
Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş ise, Bitlislilerin sahip oldukları her şeyi Bitlis’e borçlu olduğunu söyledi. Demirtaş, "Bitlis ile ilgili bir talep veya proje geldiğinde tereddütsüz destek vermeye gayret ettik. Bundan sonra da böyle olacaktır. Zat-ı Mahfuz’da böyle bir projedir. Bitlis’in de ve yetiştirdiği şahsiyetlerin de çok fazla tanınmadığı, hak ettikleri yere gelemediklerini gören ve bir akademisyen olarak bu projeye destek verilmesine kanaat getirdim. Bu doğrultuda İdris-i Bitlis-i’yi tanıtmaya gayret gösterdim. Diğer akademisyen arkadaşlarımızda bu projede duyarlılık gösterdiler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, projenin hak ettiği yere geleceğine inanıyorum" dedi.
Sedat Yetkin projede bölgenin insanlarını oyuncu olarak kullandıklarını, bunun bölgenin tanıtımına katkı sunacak bir proje olduğunu belirtti. Açıklamaların ardından Zat-ı Mahfuz filminin galasına katılanlar hep birlikte sinema salonuna geçerek, filmi izledi.

FOTOĞRAFLI

Zat-ı Mahfuz filminin galası Tatvan'da yapıldıZat-ı Mahfuz filminin galası Tatvan'da yapıldıZat-ı Mahfuz filminin galası Tatvan'da yapıldıZat-ı Mahfuz filminin galası Tatvan'da yapıldı

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