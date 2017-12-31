Zatürreyi yendi, annesi ve dayısıyla kazada öldü

İskender ZENGİN/ANDIRIN(Kahramanmaraş), (DHA) - OSMANİYE'nin Kadirli meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden diyetisyen Habibe İnandı (26) ile annesi Zeynep İnandı (48) ve dayısı Mustafa İnandı'nın (32) cenazeler, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yan yana toprağa verildi. Habibe İnandı'nın uzun süre Adana'da zatürre tedavisi gördüğü, kaza günü hastalığı yenip eve döndüğü ortaya çıktı.

Bir süre Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde zatürre tedavisi gören Habibe İnandı, hastalığı yenip tedavisi tamamladıktan sonra ailesiyle hastaneden ayrıldı. Andırın'a gitmek üzere yola çıkan Mustafa İnandı yönetimindeki 80 DS 920 plakalı otomobil, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Serkan Yılmaz2ın (24) kullandığı 01 Y 518 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada Habibe İnandı, annesi Zeynep İnandı ile aracı kullanan dayısı Mustafa İnandı hayatını kaybetti, babası İsmail İnandı ile kamyonette bulunan Serkan Yılmaz, Mehmet Yılmaz ve Osman Kızılkan yaralandı.

YAN YANA DEFNEDİLDİ

Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Habibe İnandı ile annesi Zeynep ve dayısı Mustafa İnandı'nın cenazeleri uzun araç konvoyu ile Andırın'ın Efirağızlı Mahalle Mezarlığı'na getirildi. TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve MHP Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Osmaniye İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Andırın Belediye Başkanı Baki Tezcan, inandı ailesi ile yakınları ve vatandaşlarının katılımıyla kılınan namazın ardından cenazeler yan yana toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan İsmail İnandı'nın kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI