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Zayıflama uğruna canından oldu

YAŞAM HABERLERİ | 19.01.2018 08:11 | Son Güncelleme 8 saat önce

Karın gerdirme ameliyatına alınan genç kadın, ameliyat sonrası iç kanama sonucu öldü. Hastasına gerekli özeni göstermediği ileri sürülen doktor hakkında 12.5 yıla kadar hapis istendi.

Zayıflama uğruna canından oldu

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre, İstanbul'da bir çocuk annesi 29 yaşındaki Şerife Yavuz, bölgesel yağlanma şikâyeti ile özel bir hastaneye müracaat etti. Kontroller sonrası genç kadının, 2 Ocak'ta karın gerdirme ameliyatı olmasına karar verildi. Doktor Yener D. ile ameliyat için 30 bin liraya anlaşan Yavuz, eşi Mehmet Yavuz'un onayıyla ameliyat oldu. Ameliyat sonrası tahlilleri temiz çıkan genç kadının ameliyatı, doktoru Yener D.'ye göre başarılı geçmiş ve hiçbir sıkıntı yaşanmamıştı. Fakat, Şerife Yavuz'un eşinin iddiasına göre genç kadın, ameliyat sonrası bembeyaz olmuş, parmağını dahi oynatamaz bir hale gelmişti. Hatta saatler geçmesine rağmen kanaması yoğunlaşarak artmıştı.

BEŞ KEZ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Yine iddiaya göre Şerife Yavuz'un eşi Mehmet Yavuz, doktorlara ve hastane görevlilerine durumu söylese de eşiyle ilgilenen olmadı. Aynı gece 5 kez kalp krizi geçiren Şerife Yavuz, son krizin ardından hayatını kaybetti. Mehmet Yavuz eşinin vefatı sonrası Doktor Yener D.'den şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından doktor hakkında soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında ameliyatı gerçekleştiren doktorun ifadesine başvuruldu. Yener D., özel muayenehanesinde kontrol ettiği genç kadını, anlaşmalı olduğu hastanede ameliyata aldığını anlattı.

'HABER VERİLSEYDİ, ÖLMEZDİ'

Şerife Yavuz'u ameliyat ettikten sonra başka hastalarına da bakmak için hastaneden ayrıldığını söyleyen Doktor Yener D., genç kadının kontrolünü hastanedeki görevlilere bıraktığını beyan etti. Hastaneyle yaptığı anlaşmaya göre her ameliyat sonrası böyle davrandığını kaydeden Yener D., "Olayda hastane görevlilerinin ihmali vardı. Hastamın iç kanana geçirdiğinden haberim yoktu. Defalarca kez kalp krizi geçirmiş olduğunu dahi bilmiyordum. Tarafıma zamanında haber verilmiş olsaydı, ölmezdi" dedi.

İDDİANAME: DOKTOR OLAYDA KUSURLU

İddianamede, Doktor Yener D'nin ameliyat öncesi Şerife Yavuz ve eşini yeterli derecede bilgilendirmediği, gerekli dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmediği belirtildi. Doktorun ameliyat sırası ve sonrasında koruyucu tedbirleri almaması sonucu genç kadının öldüğü ileri sürüldü. Savcılık, doktor hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 12.5 yıla kadar hapis cezası istedi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Karin germe ameliyatlarinda emboli riski vardir.zayiflamak icin spor ve dengeli beslenme olmali
Son çare olmadıkça bıçak altına yatmamalı her ameliyat riskli. Çok üzücü:(
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