Zayıflama uğruna canından oldu

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre, İstanbul'da bir çocuk annesi 29 yaşındaki Şerife Yavuz, bölgesel yağlanma şikâyeti ile özel bir hastaneye müracaat etti. Kontroller sonrası genç kadının, 2 Ocak'ta karın gerdirme ameliyatı olmasına karar verildi. Doktor Yener D. ile ameliyat için 30 bin liraya anlaşan Yavuz, eşi Mehmet Yavuz'un onayıyla ameliyat oldu. Ameliyat sonrası tahlilleri temiz çıkan genç kadının ameliyatı, doktoru Yener D.'ye göre başarılı geçmiş ve hiçbir sıkıntı yaşanmamıştı. Fakat, Şerife Yavuz'un eşinin iddiasına göre genç kadın, ameliyat sonrası bembeyaz olmuş, parmağını dahi oynatamaz bir hale gelmişti. Hatta saatler geçmesine rağmen kanaması yoğunlaşarak artmıştı.

BEŞ KEZ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Yine iddiaya göre Şerife Yavuz'un eşi Mehmet Yavuz, doktorlara ve hastane görevlilerine durumu söylese de eşiyle ilgilenen olmadı. Aynı gece 5 kez kalp krizi geçiren Şerife Yavuz, son krizin ardından hayatını kaybetti. Mehmet Yavuz eşinin vefatı sonrası Doktor Yener D.'den şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından doktor hakkında soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında ameliyatı gerçekleştiren doktorun ifadesine başvuruldu. Yener D., özel muayenehanesinde kontrol ettiği genç kadını, anlaşmalı olduğu hastanede ameliyata aldığını anlattı.