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Zehir pompasını ağzıyla açmaya çalışan adam öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2018 00:35 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde 61 yaşındaki Selami Çorbacıoğlu, bahçesindeki meyve ağaçlarına zehir atarken tıkanan pompanın ucunu ağzıyla açmaya çalıştıktan sonra fenalaştı.

Tunay YAZICI / ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde 61 yaşındaki Selami Çorbacıoğlu, bahçesindeki meyve ağaçlarına zehir atarken tıkanan pompanın ucunu ağzıyla açmaya çalıştıktan sonra fenalaştı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Çorbacıoğlu hayatını kaybetti.
Olay, bugün gündüz saatlerinde Emirhisar Mahallesi'ndeki bir bahçede meydana geldi. Selami Çorbacıoğlu, meyve ağaçlarına pompayla zehir ilacı atmaya başladı. Zehir makinesinin tıkandığını fark eden Çorbacıoğlu, ucunu ağzıyla üfleyerek açmak istedi. Bir süre sonra fenalık geçiren Çorbacıoğlu, yakınları tarafından zehirlenme şüphesiyle Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Çorbacıoğlu yolda kalp krizi geçirince aynı hastaneye geri getirildi. Burada tekrar tedaviye alınan Çorbacıoğlu yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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