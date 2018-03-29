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Zehir taciri 750 gram metamfetamin ile yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 14:32 | Son Güncelleme

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı çalışmada bir zehir taciri 750 gram metamfetamin ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada 34 yaşındaki Ü.S.

Zehir taciri 750 gram metamfetamin ile yakalandı

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı çalışmada bir zehir taciri 750 gram metamfetamin ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada 34 yaşındaki Ü.S. yakalandı. Yetkililer, Ü.S.’nin üst, araç ve ev aramalarında 750 gram metamfetamin maddesi ile hassas terazi ile tabanca ele geçirildiğini bildirdi.
Gözaltına alınan Ü.S. hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldığı kaydedildi.

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