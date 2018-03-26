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Zehir tacirini elektronik kelepçe de uslandırmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 09:18 | Son Güncelleme

Başkent’te daha önce uyuşturucu satmaktan yakalanarak elektronik kelepçe ile ev hapsi cezası verilen bir kişi evinde uyuşturucu sattığı gerekçesiyle gözaltına alındı.Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü sivil ekiplerinin İlçe genelinde uyuşturucu satışı ve tüketiminin engellenmesi amacıyla yaptığımız takip tarassut çalışmaları neticesinde U.K.

Başkent’te daha önce uyuşturucu satmaktan yakalanarak elektronik kelepçe ile ev hapsi cezası verilen bir kişi evinde uyuşturucu sattığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü sivil ekiplerinin İlçe genelinde uyuşturucu satışı ve tüketiminin engellenmesi amacıyla yaptığımız takip tarassut çalışmaları neticesinde U.K. isimli şahsın ikameti olan Kavaklıdere Mah. Tunus Cad. üzerinde bulunan ikametinde narkotik madde satışı yaptığı tespit edildi. Nöbetçi savcısından alınan talimatlar gereği belirlenen eve operasyon düzenlendi. Evde şüpheli U.K. ile birlikte H.İ.K. , E. E., A. S. , S.D., Z. Ç. isimli şahıslar görülmüş, şahıslar üzerinde ve evde yapılan aramada; 3.05 gram toz esrar, 1.50 gram skank, 5.56 gram toz esrar, 0.80 gram toz esrar, 26.80 gram Esrar, 0.30 gram taş kokain, 36.50 gram tohum, Hassas Terazi, çok sayıda Kilitli poşet ele geçirildi. Ev sahibi U. K. isimli şahısın kayıtlarında aynı suçtan Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 24.02.2018 günü 850 gram Esrar Maddesi ile ruhsatsız silah yakalandığı, elektronik kelepçe marifeti ile kontrol edildiği ve ev hapsi aldığı, Tunus Caddesi üzerinde bulunan eğlence mekanlarına uyuşturucu madde satışını evden yaptığı tespit edildi.

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