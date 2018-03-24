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Zehir tacirlerine jandarmadan suçüstü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 18:16 | Son Güncelleme

Bursa’da uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı.Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Yalova’da birlikte yaşayan T.T.

Zehir tacirlerine jandarmadan suçüstü

Bursa’da uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Yalova’da birlikte yaşayan T.T. ve Y.Ö. ile erkek arkadaşları A.B’nin Bursa’dan temin edecekleri uyuşturucu maddeyi yine Yalova’da ikamet eden Ö.K. ve M.C.K.’ya satacakları yönünde ihbar aldı. İhbarla birlikte harekete geçen ekipler, T.T.’nin kullandığı 34 plakalı aracı takibe aldı. T.T. ve beraberindeki arkadaşları, Ö.K. ile M.C.K’nin içerisinde bulunduğu 77 plakalı araçla Gemlik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda buluştu. İki aracın aynı istasyona girdiğini gören jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Uyuşturucu alışverişi olduğu sırada jandarma tarafından suçüstü yakalanan şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 3 gram metamfetamin, yarım gram esrar, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 adet av tüfeği fişeği, 23 adet tabanca fişeği, 1 adet tabanca taşıma çantası, 3 adet folyo, 6 adet uyuşturucu madde sarım kağıdı, 8 metre rulo alüminyum folyo kağıdı ele geçirildi. Şahıslardan Ö.K. ve M.C.K. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken T.T, Y.Ö. ve A.B. adli makamlara sevk edildi.

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