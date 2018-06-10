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Zehir tacirlerine suçüstü: 8 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2018 17:27 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Ahlat ve Tatvan ile Muş'un Bulanık  ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA)- BİTLİS'in Ahlat ve Tatvan ile Muş'un Bulanık ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, suçüstü yakalanarak gözaltına alınan 8 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma ekipleri, uyuşturuca ticareti yapanlara karşı Ahlat, Tatvan ve Muş'un Bulanık ilçelerinde 4 gün önce eş zamanlı operasyon düzenledi. 3 ilçede, 13 eve düzenlenen operasyonlarda, E.A, M.B., A.K., A.V., M.Y., Ş.B., Ş.T. ve H.N. adlı kişiler uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 8 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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