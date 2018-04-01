Zehir ticaretinin çetelesini tutmuşlar

Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalanan zanlıların uyuşturucu ticaretinin çetelesini tuttukları ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocasinan Araştırma ekipleri ile birlikte operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 5 kişi yakalandı. Yakalanan zanlılardan 3’ü hakkında Uyuşturucu Kullanmak ve Bulundurmak suçundan işlem yapıldı.
Diğer zanlılar D.S.(30) ve F.S.(29)’un üst ve araç aramalarında hassas terazi, 4.20 gram metamfetamin ile birlikte uyuşturucu ticaretinin tutulduğu çetele ele geçirildi.
Yetkililer, gözaltına alınan iki zanlı hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldığını bildirdi.
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