Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da zehirlendiği iddia edilen köpek, telef oldu. Köpeğin yaşamını yitirdiği anların görüntüleri, sosyal medyada tepki çekti.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi 500 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir vatandaş yol üzerinde can çekişen bir köpek gördü. Zehirlendiği iddia edilen köpek, bir süre sonra telef oldu. Aynı bölgede başka zehirlenmiş köpeklerin de olduğu ileri sürüldü.

Bir vatandaşın, köpeğin yaşamını yitirdiği anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntüye tepki yağdı. Vatandaşlar yaptığı yorumlarda, 'Bu garibi bilerek zehirleyenler ahirette hesabını verecek', 'Bunu yapan da inşallah böyle can verir, zararsız hayvandan ne istiyorsunuz?', 'Bizim vatandaş da bunu yaptıysa, insanlık çoktan ölmüştür. Halbuki bizim beslememiz gerekirken çok yazık' gibi ifadeler kullanıldı.

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