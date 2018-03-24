HABER

Zehirlendiği iddia edilen köpek, telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 12:29 | Son Güncelleme

KONYA'da zehirlendiği iddia edilen köpek, telef oldu.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da zehirlendiği iddia edilen köpek, telef oldu. Köpeğin yaşamını yitirdiği anların görüntüleri, sosyal medyada tepki çekti. Olay, merkez Selçuklu ilçesi 500 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir vatandaş yol üzerinde can çekişen bir köpek gördü. Zehirlendiği iddia edilen köpek, bir süre sonra telef oldu. Aynı bölgede başka zehirlenmiş köpeklerin de olduğu ileri sürüldü. Bir vatandaşın, köpeğin yaşamını yitirdiği anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntüye tepki yağdı. Vatandaşlar yaptığı yorumlarda, 'Bu garibi bilerek zehirleyenler ahirette hesabını verecek', 'Bunu yapan da inşallah böyle can verir, zararsız hayvandan ne istiyorsunuz?', 'Bizim vatandaş da bunu yaptıysa, insanlık çoktan ölmüştür. Halbuki bizim beslememiz gerekirken çok yazık' gibi ifadeler kullanıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!

Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!

Survivor'daki Adem Turabi kavgası hakkında bomba iddia!

Survivor'daki Adem Turabi kavgası hakkında bomba iddia!

Ahmet Hakan: Herkes kendini kurtaracak, olan bana olacak

Ahmet Hakan: Herkes kendini kurtaracak, olan bana olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Böyle kardeş kavgası görülmedi! Kapılara, camlara yazı yazıyorlar

Böyle kardeş kavgası görülmedi! Kapılara, camlara yazı yazıyorlar

Giresun’da 4 farklı yerde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Giresun’da 4 farklı yerde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için FETÖ tuzağıyla boşanan eşini şikayet etti

5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için FETÖ tuzağıyla boşanan eşini şikayet etti

Korkunç olay! Küçük çocuk kazara ablasını öldürdü

Korkunç olay! Küçük çocuk kazara ablasını öldürdü

Alkışlar Asiye nineye! 100 yaşından sonra bunu yapacak!

Alkışlar Asiye nineye! 100 yaşından sonra bunu yapacak!

Yaşaması 100 bin TL’ye bağlı

Yaşaması 100 bin TL’ye bağlı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.