Zehirlenen eski Rus ajanın kızı gıda almaya başladı

Eski Rus ajanı Sergey Skripal’in kızı Yulia’nın hastanede gıda almaya başladığı bildirildi.
İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, İngiltere’nin Salisbury şehrinde babasıyla birlikte sinir gazı ile zehirlenen eski Rus ajanının kızı Yulia Skripal’in hastanede gıda ve içecek almaya başladığı belirtildi. Haberlerde, "Salisbury’de sinir gazı saldırısıyla zehirlenen eski Rus ajan Sergey Skripal’in kızı Yulia, anladığımız kadarıyla hastanede gıda ve içecek alıyor” ifadeleri yer aldı.
Daha önce basında yer alan haberlerde Yulia’nın bilincinin yerine geldiği ve artık konuşabildiği aktarılmıştı. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri de Yulia’nın iyileşmekte olduğunu duyurmuştu.
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