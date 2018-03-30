Zeki Müren şarkıları Nevasel Türk Müziği Topluluğu'nun yorumuyla buluştu 

İSTANBUL, (DHA)- TÜRK sanat müziği sanatçısı Dr. Aylin Şengün Taşçı yönetimindeki Nevasel Türk Müziği Topluluğu, Zeki Müren Şarkıları'nı seslendirdikleri konserle müziksevere sanat dolu bir gün yaşattı.
Nişantaşı Üniversitesi Doç. Dr. Cevdet Uysal Konferans Salonu'nda düzenlenen konsere çok sayıda akademisyen, öğrenci ve müziksever katıldı. Jale Şengün'ün sunuculuğunu yaptığı konserde her şarkı öncesinde Zeki Müren'in hayatına dair bilgiler seyircilerle paylaşıldı. 50 kişiden oluşan koro ve orkestra "Bir Tatlı Tebessümün Bin Vuslata Bedeldir", "Gece Kirpikli Kadın", "Rüzgarlara Kapılmış Kuru Yaprak Misali" gibi eserlerin yer aldığı bir repertuvar ile izleyenlerden büyük beğeni aldı.
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