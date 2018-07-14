Zeugma Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde Fırat Nehri'nin kıyısında yer alan ve 'Çingene kızı' mozaiğiyle ünlenen Zeugma Antik Kenti civarında 'Mousalar Evi' olarak adlandırılan Roma villasında yeni eserlerin çıkarılması için 2005 yılından bu yana devam eden kazıların bu sezonki etabı başladı. Nizip'e 10 kilometre mesafedeki Belkıs Mahallesi yakınlarında bulunan, milattan önce 2'nci ve 3'üncü yüzyıllara tarihlenen muhteşem mozaiklerle süslenmiş Roma evlerini bünyesinde barındıran Zeugma Antik Kenti'nde yeni sezon kazı çalışmaları başlatıldı. Her yıl binlerce yerli ve yabancının ziyaret ettiği, dünyanın en büyük müzelerinden Zeugma Mozaik Müzesindeki pek çok mozaiğin çıkarıldığı antik kentte zaman zaman 40 dereceyi aşan sıcaklar altında yürütülen kazılarda çıkan eserler araştırmalar yapılarak değerlendiriliyor. Bu sabah kazı çalışmalarının başlatılması ve Zeugma’da gün doğumunu izlemek üzere Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Nizip Belediye Başkan Yardımcısı Salih Uygur, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kutalmış Görkay, Belkıs Mahallesine gitti. İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, Fırat Nehri kıyısındaki Zeugma'da çok güzel gün doğumu manzarası izlendiğini söyledi. Bölgenin tarihi zenginliklere sahip olduğunu ifade eden Öztürk, "Bu güzellikleri insanlarımıza yaşatmak için çok güzel ve yerinde projelerimiz var. Tanıtım rehberlerimiz, yürüyüş yollarımız, seyir teraslarımız olacak. Bizim buradaki amacımız nasıl ki Gaziantep merkezde bulunan Zeugma Mozaik Müzesi ziyaretçi açısından çok iyi bir durumdaysa burayı da ayrı duruma getirmek. Zeugma'yı ziyaret edecek yerli ve yabancı misafirlerimiz için karşılama merkezimizi de yapıyoruz. Bu çalışmamızı eylül ayına kadar bitireceğiz. Çalışmanın sonunda insanlarımız daha rahat bir şekilde Zeugma'ya gelerek hem buradaki gün doğumunu seyredebilecekler hem de kazılarda çıkan eserleri rahatlıkla görme imkânına sahip olacaklar" diye konuştu.

