Zeytin ağaçlarını korumak isterken canından oldu

Manisa’da eşi meşe ağacını keserken zeytin ağaçlarını korumak isteyen ancak üzerine ağaç devrilmesi sonucu ölen kadının cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde çiftçi Ramazan Ö. (42) tarlasında bulunan meşe ağacını keserken eşi Aysel Ö.(39) ve Meral Ö., tarlada bulunan zeytin ağaçlarına zarar gelmemesi için kesilen ağacı tuttu. Ancak ağaç kesildikten sonra beklenen yöne değil tam tersi yöne devrilince Aysel Ö. ve Meral Ö. ağacın altında kaldı. 3 çocuk annesi Aysel Ö. hayatını kaybederken, kızı Meral Ö. ise yaralandı. Üç çocuk annesi talihsiz kadının cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Talihsiz kadının cenazesini damadı Murat Aydoğdu aldı. Yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduklarını söyleyen Aydoğdu, "Kayınvalidem ve baldızım, kesilen meşe ağacı düşerken tarlada bulunan zeytin ağaçlarına zarar gelmesin diye ağacı tutmak istemiş. Ancak ağaç ters yöne düşünce kayınvalidemi kurtaramadık. Çok üzgünüz" dedi.

Olayda Meral Ö.’nün ayağından yaralandığı ve hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Aysel Ö.’nün cenazesi defnedilmek üzere Alaşehir Girelli Mahallesi’ne götürüldü.

Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.