HABER

Zeytin ağaçlarını korumak isterken canından oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 12:55 | Son Güncelleme

Manisa’da eşi meşe ağacını keserken zeytin ağaçlarını korumak isteyen ancak üzerine ağaç devrilmesi sonucu ölen kadının cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.Manisa’nın Alaşehir ilçesinde çiftçi Ramazan Ö.

Manisa’da eşi meşe ağacını keserken zeytin ağaçlarını korumak isteyen ancak üzerine ağaç devrilmesi sonucu ölen kadının cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde çiftçi Ramazan Ö. (42) tarlasında bulunan meşe ağacını keserken eşi Aysel Ö.(39) ve Meral Ö., tarlada bulunan zeytin ağaçlarına zarar gelmemesi için kesilen ağacı tuttu. Ancak ağaç kesildikten sonra beklenen yöne değil tam tersi yöne devrilince Aysel Ö. ve Meral Ö. ağacın altında kaldı. 3 çocuk annesi Aysel Ö. hayatını kaybederken, kızı Meral Ö. ise yaralandı. Üç çocuk annesi talihsiz kadının cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi.
Talihsiz kadının cenazesini damadı Murat Aydoğdu aldı. Yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduklarını söyleyen Aydoğdu, "Kayınvalidem ve baldızım, kesilen meşe ağacı düşerken tarlada bulunan zeytin ağaçlarına zarar gelmesin diye ağacı tutmak istemiş. Ancak ağaç ters yöne düşünce kayınvalidemi kurtaramadık. Çok üzgünüz" dedi.
Olayda Meral Ö.’nün ayağından yaralandığı ve hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
Aysel Ö.’nün cenazesi defnedilmek üzere Alaşehir Girelli Mahallesi’ne götürüldü.
Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

MİT, 6 bin kripto ismi tespit etti! MİT, 6 bin kripto ismi tespit etti!
Kahreden haber sonrası büyük operasyon!Kahreden haber sonrası büyük operasyon!
CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisiCHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alaattin Çakıcı operasyonunda flaş gelişme

Alaattin Çakıcı operasyonunda flaş gelişme

Türkiye günlerce bu kadını konuştu! Kocası mahkemede ilk kez görüntülendi…

Türkiye günlerce bu kadını konuştu! Kocası mahkemede ilk kez görüntülendi…

Adana'da akılalmaz olay: Torbacılar sıcak havada soba yakınca yakayı ele verdi

Adana'da akılalmaz olay: Torbacılar sıcak havada soba yakınca yakayı ele verdi

İstanbul'da bu sabah! İşe giderken bu manzarayla karşılaştılar!

İstanbul'da bu sabah! İşe giderken bu manzarayla karşılaştılar!

İstanbul Büyükçekmece'de kimyasal alarm: TEM'in hemen yanı başı...

İstanbul Büyükçekmece'de kimyasal alarm: TEM'in hemen yanı başı...

Zabıta ekipleri müdahale etmek istedi, vatandaş kalkan oldu

Zabıta ekipleri müdahale etmek istedi, vatandaş kalkan oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.