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Zeytin çekirdeğinden yaptıkları tespihleri satıp, hayvanlara mama alacaklar

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 16:28 | Son Güncelleme

BALIKESİR’de, 3 kız çocuğu, zeytin çekirdeklerinden hazırladıkları tespihleri satarak elde edecekleri gelirleri, sokak hayvanlarına mama almak için kullanacak.

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’de, 3 kız çocuğu, zeytin çekirdeklerinden hazırladıkları tespihleri satarak elde edecekleri gelirleri, sokak hayvanlarına mama almak için kullanacak. Burhaniye’nin İskele Mahallesi’nde 9 yaşındaki Nursu Çancı, kış boyu yediği zeytinlerin çekirdeklerini biriktirerek tespihe dönüştürdü. Arkadaşı 10 yaşındaki Dila Akbey ve 5 yaşındaki kardeşi Zühre Melek Çancı da ona destek oldu. Küçük kızlar, İskele Mahallesi sahilindeki bir çay bahçesinde açtıkları stantta tespihleri 12 TL'ye satarken, elde edecekleri gelirle de sokak hayvanları için mama alacak. Kızların hazırladığı tespihler yoğun ilgi görürken, tespih satın alan yetişkinler de çocukları güzel davranışları nedeniyle kutladı. Projeden sosyal medya yardımıyla haberdar olduğunu belirten Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Serdal Filik, tespih alarak destekte bulundu. Kızların babası İsmail Çancı ise çocuklarını duyarlı projeleri için desteklediklerini belirterek, “Büyük kızım Nursu bunu düşündü. Kış aylarında yediği zeytinlerin çekirdeklerini biriktirdi. Bunları tespihe dönüştürerek satmaya başladı. Ayrıca bunları satarken vergisini de vermek istedi. Kazandıkları para ile sokak hayvanlarına mama alacaklar. Hepsini kutluyorum. Örnek olmasını diliyorum” dedi. CUMHURBAŞKANI İÇİN TESPİH HAZIRLADI Projenin mimarı olan Nursu Çancı, tespih satışından kazandıkları paraları sokak hayvanlarına mama almak için harcayacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan için de özel bir tespih hazırladığını belirten Çancı, “Kış boyu yediğimiz zeytinlerin çekirdeklerini biriktirdik. Şimdi ise bunları tespih yaparak satmaya başladık. Kazandığımız para ile sokak hayvanlarına mama satın alacağız. Devlete vergimizi de vermek istiyoruz. Ayrıca, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan için de bir tespih hazırladım. Eğer beni kabul ederse, Ankara’ya gidip vermek istiyorum” diye konuştu.

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