Zeytin Dalı Harekatı 5'inci gününde; Hatay sınırı özel güvenlik bölgesi (11)

MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ, MERMİLER HAVADA GÖRÜNTÜLENDİ

Kilis'e akşam saatlerinde düşen roketli saldırıların ardından sınırda konuşlu topçu birlikleri, Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG hedeflerini tespit etti. Türk topçusu, belirlenen terör örgütü hedeflerine obüs ve fırtınalarla misliyle ateş altına aldı. Topçu bataryalarının hedefleri bombalaması kameralara da yansıdı, mermiler havadan görüntülendi.

FOTOĞRAFLI