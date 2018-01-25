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'Zeytin Dalı Harekatı' 6'ncı gününde; sınırdan top sesleri geliyor (4)

YAŞAM HABERLERİ | 25.01.2018 16:12 | Son Güncelleme 4 saat önce

ATAK HELİKOPTERLERİ VURDU

Zeytin Dalı Harekatı'nın 6'ncı gününde Akpınar ve Davutpaşa mahalleleri yakınındaki sınır hattını 2 Atak helikopteri ateş altına aldı.

Reyhanlı ilçesi Akpınar ve Davutpaşa mahalleleri üzerinde önce keşif uçuşu yapan 2 Atak helikopteri, sınır hattında aralıklarla 20 dakika boyunca ateş açıp bölgeden ayrıldı.

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