'Zeytin Dalı Harekatı' 6'ncı gününde; sınırdan top sesleri geliyor (5)

ÖSO GÜÇLERİ, MEVZİLERDE NÖBETTE

'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı 'Livai Şimal Azez' grubu mensupları, kendilerine 1 kilometre uzaklıkta bulunan Afrin'deki YPG'li teröristlerin olası saldırılarını önlemek için mevzilerinde hazır bekliyor. ÖSO güçleri, yağmurun sürdüğü bölgede mevzilerde nöbet tutarken, dürbünlerle de terör örgütü mevzilerini takip ediyor.

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