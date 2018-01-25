'Zeytin Dalı Harekatı' 6'ncı gününde; sınırdan top sesleri geliyor (6)

AFRİN'DEN AZEZ'E HAVANLI SALDIRI

Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen 2 havan mermisi, saat 19.15'te Azez İlçe merkezindeki boş araziye düştü. Gürültüye meydana gelen patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.