'Zeytin Dalı Harekatı' 6'ncı gününde; sınırdan top sesleri geliyor (6)

AFRİN'DEN AZEZ'E HAVANLI SALDIRI
Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen 2 havan mermisi, saat 19.15'te Azez İlçe merkezindeki boş araziye düştü. Gürültüye meydana gelen patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.
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