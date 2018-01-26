'Zeytin Dalı Harekatı' 7'nci gününde; Mehmetçik Afrin'e ilerliyor (Ek 2)

3 ASIRLIK CAMİDE CUMA NAMAZI KILINAMADI

Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1682 yılında inşa edilen tarihi Çalık Camisi'nde 336 yıl aradan sonra restorasyon çalışmaları dışında ilk kez bugün cuma namazı kılınamadı. Akşamı namaz sonrası kubbesine isabet eden roketin patlamasıyla hasar gören Hurufat Defterleri'ndeki kayıtlara göre, 1682 yılında 'Çalık Hacı Ali' lakaplı Haci Bin Mehmet Ağa tarafından yaptırılan ve o günden bugüne ibadet edilen cami, onarılana kadar ibadete kapatıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2005 yılında restore edilen camiye cuma namazı kılmaya gelenler, Türk bayraklarıyla donatılan caminin kapısının kilitli olduğunu görünce üzüntülerini dile getirdi. Anadolu'nun önemli kültür mirasları arasında yer alan caminin Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce onarılarak kısa sürede ibadete açılması planlanıyor. Caminin avlusundaki, Çalık Ağa ile eşine ait mezarların saldırıda hasar görmediği belirlendi.

Cemaatten Ali Polat, caminin namaz kılınamaz halde olmasına üzüldüğünü belirterek, "Çok eski bir cami. Buraya namaz kılmak için geldik, maalesef namaz kılınamaz durumda gördük. Çok üzgünüz. Tabii devletimiz buna misliyle karşılık verdi. Bu çevredeki vatandaşlar bu tarihi camiye çok duyarlılar" dedi.