'Zeytin Dalı Harekatı' 7'nci gününde; Mehmetçik Afrin'e ilerliyor (EK)

TAL ABYAD'DAKİ TERÖRİSTLER SINIRDA GÖRÜNTÜLENDİ
Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesinin karşısında bulunan Tal Abyad'da bulunan terör örgütü PKK/YPG'li bir grup terörist, gümrük binasındaki inşaat malzemelerini taşırken görüntülendi. Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tal Abyad'ın Türkiye sınırında bulunan Suriye'ye ait olan ve şu an kullanılmayan gümrük binasına gelen 5 terörist, çıktıkları çatıdaki inşaat malzemelerini aşağıya atıp bir kamyonete yükledi. Sınırda görüntülenen teröristler, yükledikleri inşaat malzemelerini götürdü. Teröristlerin, malzemeleri yeni yapacakları kontrol noktasında kullanacakları öğrenildi.
Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa),(DHA)
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