'Zeytin Dalı Harekatı' 8'inci gününde; 394 terörist etkisiz hale getirildi (10)

ROKET ATILAN TERÖRİST MEVZİLERİ ATEŞ ALTINA ALINDI
Suriye'nin Darmık Dağı çevresinden Kilis'e roket atılan terör örgütü PKK/YPG mevzileri, sınırda konuşlu topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı. Topçu bataryalarının hedef aldığı teröristlerin gizlendiği mevzilere yoğun şekilde ateş açılırken, bombalanan bölgeden yükselen dumanlar Kilis'ten de görüldü.
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