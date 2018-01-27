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'Zeytin Dalı Harekatı' 8'inci gününde; 394 terörist etkisiz hale getirildi (11)

YAŞAM HABERLERİ | 27.01.2018 18:30 | Son Güncelleme 2 saat önce

GAZETECİLERE AZEZ KIRSALINDA

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Türkiye'deki medya kuruluşları için terör örgütlerinden arındırılan Kilis'in karşısında bulunan Azez kırsalındaki Maarin köyüne yönelik gezi düzenledi.

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Azez'e geçen gazeteciler, burada görüntü aldıktan sonra ardından teröristlerden temizlenen ilçe merkezine götürüldü. Yol boyuncu teröristlerden temizlenen ilçede Özgür Suriye Ordusu mensupları tarafından oluşturulan kontrol noktalarında güvenlik önlemi alındığı görüldü. Burada günlük yaşamlarına devam eden Suriyeliler, ellerinde Türk bayraklarıyla güvenlik güçlerine destek verip, Recep Tayyip Erdoğan'a sloganlarla sevgi gösterisinde bulundu.

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