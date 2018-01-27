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'Zeytin Dalı Harekatı' 8'inci gününde; 394 terörist etkisiz hale getirildi (12)

YAŞAM HABERLERİ | 27.01.2018 19:42 | Son Güncelleme 53 dakika önce

REYHANLI'YA ROKET ATILDI: 4 HAFİF YARALI

Suriye topraklarından PKK/YPG'li teröristler tarafından ateşlenen roket mermisi Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Çarşı Camii'nin arkasındaki bir eve isabet etti. Roket patlamazken, 1'i çocuk, 4 kişi hafif yaralandı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevrede toplanan vatandaşları uzaklaştırdı, bomba imha uzmanları da infilak etmeyen roketle ilgili önlem aldı.

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