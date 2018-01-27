'Zeytin Dalı Harekatı' 8'inci gününde; 447 terörist etkisiz hale getirildi (14)

ORGENERAL AKAR, YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte, Kilis'teki temaslarının ardından Hatay'a geçti,. Orgeneral Akar, buradaki sınır birliklerini denetledi, ardından da Hatay Devlet Hastanesi'ne geçerek, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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