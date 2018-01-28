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Zeytin Dalı Harekatı' 9'uncu gününde; terör mevzileri havadan ve karadan vuruluyor (3) Yeniden

YAŞAM HABERLERİ | 28.01.2018 16:15 | Son Güncelleme 5 saat önce

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'Burseya düştü, Türk bayrağı çekildi' haberimizi kaynağından yapılan değişiklikle, 'Burseya ele geçirildi, ÖSO güçleri, kırmızı flama çekti' olarak düzeltiyoruz.

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(YENİDEN )

BURSEYA ELE GEÇİRİLDİ

Afrin'in stratejik önemdeki Burseya Dağı TSK ve ÖSO tarafından ele geçirildi. Gece havadan ve karadan başlatılan taarruz sonucu terör mevzileri yerle bir edildi. Yoğun çatışmaların ardından teröristlerin birçoğu etkisiz hala getirildi. Afrin için kritik öneme sahip olan dağ, saat 14.30 sıralarında ele geçirildi. Dağa çıkan ÖSO mensupları, en yüksek noktaya kırmızı flama taktı.

Bu arada Kilis'in Duruca mahallesinin karşısına düşen Afrin'in ormanlık alanında çatışmalar nedeniyle yangın çıktığı bildirildi.

TSK: BURSEYA DAĞI ELE GEÇİRİLMİŞTİR

Genelkurmay Başkanlığı, bugün saat 14.30 sularında Burseya Dağı'nın ele geçirildiğini duyurdu. Bölgenin teröristlerinden temizlenmesine devam edildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu tarafından, 28 Ocak 2018 tarihinde saat 14.30 sularında Barşah (Burseya) dağı ele geçirilmiştir. Halen bölgenin teröristlerden temizlenmesi faaliyetleri sürdürülmektedir. Hava harekâtı, taarruz helikopterleri, silahlı insansız hava araçları ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen harekât, planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

SINIR KAPISINDA 'BURSEYA' SEVİNCİ

Suriye'nin Afrin kentindeki Burseya Dağı'nın ele geçirilmesinin ardından Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nda ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan bir grup, sevinç gösterisi yaptı. Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler lehine slogan atıp tezahüratlarda bulunan kalabalık, bir süre Burseya Dağı'nın ele geçirilmesini kutladı.

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