Zeytin Dalı Harekatı' 9'uncu gününde; terör mevzileri havadan ve karadan vuruluyor (5)

REYHANLI'YA 2 ROKET DÜŞTÜ

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine, saat 16.30 sıralarında, Afrin kırsalındaki teröristler tarafından atılan 2 roket düştü. Roketlerin 1'i Bayır Mahallesi'ndeki evin bahçesine, diğeri de boş araziye isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı.