Zeytin Dalı Harekatı 9'uncu gününde; terör mevzileri havadan ve karadan vuruluyor (6)

BURSEYA DAĞI'NDA KULEYE TÜRK BAYRAĞI

Suriye'nin Afrin kenti ile Azez arasındaki bölgede bulunan terör örgütü PYD denetimindeki Burseya Dağı'nın özgürleştirilmesi için TSK ve ÖSO güçlerinin yaptığı operasyon ile Burseya Dağı özgürleştirildi ve daha önce Kilis ile Azez'i hedef alan roket ve havan saldırılarının yapıldığı kulelere Türk bayrağı ve ÖSO flaması asıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri sınır güvenliğinin sağlanması ve Afrin'deki terör tehdidinin sonlandırılması için Zeytin Dalı Harekatını başlattı. Harekat kapsamında Afrin'in batısındaki Cinderes ile doğusundaki Azez bölgesinden terör unsurlarının bulunduğu alanlara operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında geçen pazartesi günü Burseya Dağı bölgesinin ele geçirilmesi için TSK ve desteklediği ÖSO güçleri harekete geçti. İki gün boyunca şiddetli çatışmaların yaşandığı dağın bazı bölgeleri terör örgütü PYD unsurlarından arındırılırken, daha sonraki günlerde yağmur ve olumsuz hava koşulları nedeniyle operasyona yavaş şekilde devam edildi.

Bu sabah saatlerinde havanın düzelmesi ile birlikte yeniden taarruza geçildi. İnsansız hava araçları ve droneler ile belirlenen terör hedefleri Azez içerisindeki üsler, Kilis sınırındaki birlikler tarafından obüs, tank ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alındı. Aynı bölgeler zaman zaman savaş uçakları tarafından da havadan bombalandı. Şiddetli çatışmalar sırasında PYD'li teröristler ise TSK ve ÖSO askerlerinin bulunduğu bölgeye sık sık havan ve roketin yanı sıra keskin nişancılar ile saldırı düzenledi.