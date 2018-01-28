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'Zeytin Dalı Harekatı' 9'uncu gününde; terör mevzileri havadan ve karadan vuruluyor (9)

YAŞAM HABERLERİ | 28.01.2018 20:21 | Son Güncelleme 43 dakika önce

TSK: 557 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'nin Afrin kentinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekatının 9'uncu gününde teröristlere ait 20 hedefin 13 uçakla imha edildiğini, 73 teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı. Planlı şekilde sürdürülen harekatta 2 askerin de hafif şekilde yaralandığı belirtilen açıklamada harekat süresince etkisiz hale getirilen terörist sayısının 557'ye yükseldiği ifade edilerek, şöyle denildi:

"Hava Kuvvetleri tarafından gün içerisinde gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 20 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan 13 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Harekât kapsamında, 28 Ocak 2018 tarihinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nden hayati tehlikesi olmayacak şekilde iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce desteklenen bir Özgür Suriye Ordusu mensubu şehit olmuş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde dört Özgür Suriye Ordusu mensubu yaralanmıştır. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gün içerisinde 73 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 557 olmuştur. Hava harekâtı, taarruz helikopterleri, silahlı insansız hava araçları ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen Zeytin Dalı Harekâtı, planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

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