Zeytin dalı harekatı aleyhinde paylaşıma 2 gözaltı

Nilüfer DEMİR-Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medyadan 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili paylaşım yaptığı öne sürülen 3 kişiden 2'si yakalanarak gözaltına alındı. 1 kişinin de arandığı belirtildi.Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Zeytin Dalı Harekatı' aleyhinde sosyal medya hesaplarında paylaşım yapan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı. Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Bodrum'da yaşayan HDP Muğla İl Eşbaşkanı F.A.(Fatoş Ay) ile birlikte M.P.'yi (Mehmet Polat) gözaltına alındı. Şüphelilerin sosyal medyadan harekat aleyhine paylaşımda bulunarak halkı kin ve düşmanlığa tahrik edip, terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirtildi. Z.H. adlı bir şüphelinin ise arandığı belirtildi.
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