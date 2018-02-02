'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de yayın yapan İz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Ümit K., sosyal medya hesabından 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili yaptığı paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.
İz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Ümit K., bugün saat 18.00 sıralarında Çankaya semtinde bulunan gazete bürosunda İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ümit K.'nın sosyal medya hesabı üzerinden 'Zeytin Dalı Harekatı'nı 'işgal' olarak nitelendiği iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Polis, Ümit K.'nın Çiğli'deki evinde de arama yaptı. Cep telefonuna el konulan Ümit K., ifadesi alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Ümit K.'nın gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapan avukat Dilek Güzel, "Türkiye'nin Afrin Harekatı'nı 'işgal' olarak nitelendirip halkı galeyana getirmek üzere paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı” dedi.
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