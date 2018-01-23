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Zeytin Dalı Harekatı şehidinin Ankara'daki baba ocağına ateş düştü

YAŞAM HABERLERİ | 23.01.2018 02:18 | Son Güncelleme 5 saat önce

ANKARA, (DHA)- SURİYE'nin Afrin bölgesine dözenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın Ankara'daki baba ocağına ateş düştü.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in Gülbaba köyü güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın Ankara Sincan'daki baba ocağına acı haber ulaştı. Askeri yetkililer, Özalkan'ın Törekent Mahallesi'nde oturan Selahattin ve Hatice Özalkan çiftine şehadet haberini, sağlık görevlileri eşliğinde verdi. Özalkan çiftinin üç çocuğundan ortancası olan Musa Özalkan'ın şehadeti, tüm aileyi yasa boğdu. Acılı ailenin evi taziye ziyareti için gelenlerle dolup taştı. Şehit babasının oturduğu apartmana dev Türk Bayrağı asıldı. Sokakta bulunan diğer apartmanlar da Türk bayraklarıyla donatıldı.

Şehit Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın 2 yıllık evli olduğu 5 aylık bir kız çocuğu bulunduğu belirtildi. Şehit Özalkan'ın naaşının yarın getireleceği ve askeri törenin ardından cenazesinin memleketi Ayaş'ta toprağa verilmesi bekleniyor.

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