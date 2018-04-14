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Zeytin Dalı Harekatı şehitleri için ‘Akçaağaç’ dikildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 12:47 | Son Güncelleme

Eskişehir’de Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.

Zeytin Dalı Harekatı şehitleri için ‘Akçaağaç’ dikildi

Eskişehir’de Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ) personeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı atış alanına Zeytin Dalı Harekatında şehit olan askerlerin hatırası için 52 akçaağaç dikdi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kütahya yolu ömür mevkiinde bulunan atış alanında gerçekleşen etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, TÜLOMSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür Hayri Avcı, şehit yakınları, emniyet müdürlüğü personeli ve TÜLOMSAŞ Elektrik Makinaları Fabrikası personelleri katıldı. TÜLOMSAŞ Elektrik Makinaları Fabrikası personeli, Zeytin Dalı Harekatında şehit olan 52 askerin hatırasına kendi imkanları ile temin ettikleri 52 akçaağaç ve 1 çam ağacı dikimi ve anıt açılışı gerçekleştirdi.

Zeytin Dalı Harekatı şehitleri için ‘Akçaağaç’ dikildi

Zeytin Dalı Harekatı şehitleri için ‘Akçaağaç’ dikildi

Zeytin Dalı Harekatı şehitleri için ‘Akçaağaç’ dikildi

Zeytin Dalı Harekatı şehitleri için ‘Akçaağaç’ dikildi

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