Zeytin Dalı Harekatı şehitleri için ‘Akçaağaç’ dikildi

Eskişehir’de Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ) personeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı atış alanına Zeytin Dalı Harekatında şehit olan askerlerin hatırası için 52 akçaağaç dikdi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kütahya yolu ömür mevkiinde bulunan atış alanında gerçekleşen etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, TÜLOMSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür Hayri Avcı, şehit yakınları, emniyet müdürlüğü personeli ve TÜLOMSAŞ Elektrik Makinaları Fabrikası personelleri katıldı. TÜLOMSAŞ Elektrik Makinaları Fabrikası personeli, Zeytin Dalı Harekatında şehit olan 52 askerin hatırasına kendi imkanları ile temin ettikleri 52 akçaağaç ve 1 çam ağacı dikimi ve anıt açılışı gerçekleştirdi.
ABD'nin Suriye operasyonu... Rusya harekete geçiyor! İşte ilk tepkiler
Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki
İranlı gazeteciden çarpıcı Rusya iddiası!
Korkunç! 13 yaşındaki genç kız...
İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi
Ünlü sporcular herkesin içinde öpüştü!
Ödül törenine damga vuran kıyafet
Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum