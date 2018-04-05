Zeytin Dalı Harekatı’na karşı paylaşıma adli kontrol

Samsun’da sosyal medya üzerinden terör propagandası ve Zeytin Dalı Harekatı’na karşı paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheliye adli kontrol verildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda sosyal medya üzerinden terör propagandası ve Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na karşı paylaşımlar yaptığı tespit edilen Murat Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak Samsun Adliyesine sevk edilen şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.