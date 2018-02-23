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Zeytin Dalı Harekatı'na katılacak ‘Kahraman Timsahlar’, törenle uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2018 14:05 | Son Güncelleme

BURSA İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Özel Harekat timleri, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için bölgeye uğurlandı.

Zeytin Dalı Harekatı'na katılacak ‘Kahraman Timsahlar’, törenle uğurlandı

BURSA, (DHA)- BURSA İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Özel Harekat timleri, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için bölgeye uğurlandı. 'Kahraman Timsahlar' diye bilinen birlikteki timler, 2015 yılında Şırnak ve Cizre'de hendek ve barikat operasyonlarında kahramanlık örneği göstermişti.
Türki Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılacak Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri için uğurlama töreni düzenlendi. Bursa Valisi İzzettin Küçük’ün de katıldığı törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Vali Küçük ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu tarafından yapılan konuşmaların ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle birlikte kurbanlar kesildi.
'Kahraman Timsahlar' olarak bilenen, Şırnak ve Cizre'de, hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması ve PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi amacıyla düzenlenen operasyonlarda adlarından sıkça söz ettiren Özel Harekat mensuplarının morallerinin yüksek olduğu gözlendi. Askerler, aileleri ile vedalaşırken duygulu anlar yaşandı.
Özel Harekat timleri, otobüslerle Yenişehir Havaalanı'na, buradan da uçakla operasyon bölgesine uğurlandı.

FOTOĞRAFLI

Zeytin Dalı Harekatı'na katılacak ‘Kahraman Timsahlar’, törenle uğurlandıZeytin Dalı Harekatı'na katılacak ‘Kahraman Timsahlar’, törenle uğurlandıZeytin Dalı Harekatı'na katılacak ‘Kahraman Timsahlar’, törenle uğurlandıZeytin Dalı Harekatı'na katılacak ‘Kahraman Timsahlar’, törenle uğurlandı

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