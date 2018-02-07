HABER

'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere havanlı saldırı, yaralılar var (2)

YAŞAM HABERLERİ | 07.02.2018 19:52 | Son Güncelleme

'ZEYTİN Dalı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'nin Afrin kentinin Darmık Dağı ile Bülbül beldesi arasındaki bölgede yürütülen operasyona katılan askerlerin bulunduğu bölgeye, teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi.

Reşit ÇELEBİOĞLU- Akın ÇELİKTAŞ- Hasan DÖNMEZ/KİLİS, (DHA) - 'ZEYTİN Dalı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'nin Afrin kentinin Darmık Dağı ile Bülbül beldesi arasındaki bölgede yürütülen operasyona katılan askerlerin bulunduğu bölgeye, teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan askerler helikopterle tahliye edilirken, havanlı saldırının yapıldığı teröristlerin bulunduğu bölge yoğun ateş altına alındı. Bugün akşam saatlerinde, 19'uncu gününe giren 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında teröristlere yönelik Darmık Dağı ile Bülbül beldesi arasında operasyonlarını sürdüren askerlerin bulunduğu bölgeye PKK/YPG'li teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi. En az 10 askerin yaralandığı belirtilen saldırının ardından, teröristlerin bulunduğu bölge operasyona katılan askerler ve sınırda konuşlu birlikler tarafından top ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alındı. Teröristlerin havanlı saldırısında yaralanan askerler ise yönlendirilen helikopterler ile bölgeden tahliye edildi. TSK'ya ait helikopterler ile alınan yaralı askerler, Kilis'e getirildi ve daha sonra ambulanslar ile Kilis Devlet Hastanesi'ne taşındı. Yaralı askerlerin acil serviste tedavisine başlanırken, hastane çevresinde de geniş güvenlik önlemi alındı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mutlu Kaya'dan kötü haber!

Mutlu Kaya'dan kötü haber!

Erdoğan işaret etmişti, düğmeye basıldı! 'Türk' ibaresi kaldırılıyor

Erdoğan işaret etmişti, düğmeye basıldı! 'Türk' ibaresi kaldırılıyor

Canlı yayında çılgına döndü! 'Sen çiftleşmiş bir hayvansın'

Canlı yayında çılgına döndü! 'Sen çiftleşmiş bir hayvansın'

Zeytindalı Harekatı rahatsız etti! Türkiye'ye karşı birleştiler!

Zeytindalı Harekatı rahatsız etti! Türkiye'ye karşı birleştiler!

15 Temmuz'da Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davada karar

15 Temmuz'da Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davada karar

Hakan Fidan Suriye'de mi?

Hakan Fidan Suriye'de mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suşehri’nde depo yangını korkuttu

Suşehri’nde depo yangını korkuttu

Herkes Rambo'yu konuşuyor! Sahibine traktör sürerek yardım ediyor

Herkes Rambo'yu konuşuyor! Sahibine traktör sürerek yardım ediyor

Uşak’ta yabancı uyruklu uyuşturucu tüccarı 3 kişi tutuklandı

Uşak’ta yabancı uyruklu uyuşturucu tüccarı 3 kişi tutuklandı

Ağrı’da tır minibüsü biçti

Ağrı’da tır minibüsü biçti

Şırnak'ta 14 mağara ve barınak imha edildi

Şırnak'ta 14 mağara ve barınak imha edildi

Edirne de ev yangını

Edirne de ev yangını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.