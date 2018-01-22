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Zeytin Dalı Harekatı'na sosyal medyadan tepki gösteren emekli öğretmene gözaltı

YAŞAM HABERLERİ | 22.01.2018 20:03 | Son Güncelleme 8 dakika önce

KAYSERİ, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin bölgesine gerçekleştirdiği 'Zeytin Dalı Harekatı'na sosyal medya üzerinden tepki gösteren emekli öğretmen A.U.O., polis tarafından gözaltına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e yönelik başlatılan ve Zeytin Dalı adı verilen askeri harekat ile ilgili Kayseri Polisi, sosyal medya hesapları üzerinden halkı kin ve düşmanlığa tahrik edenler, silahlı terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ ile ilgili propaganda yapıp, provakatif eylem çağrısında bulunanlar hakkında araştırma başlattı. Soruşturma kapsamında, İstihbarat, Terörle Mücadele ve Bilişim Suçları Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yapılan paylaşımları incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, sosyal medya hesabından Zeytin Dalı Harekatı ile ilgli itepki içerikli paylaşımda bulunduğu belirlenen emekli öğretmen olan A.U.O. hakkında işlem yapıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, emekli öğretmen olan A.U.O. 'ülkemizi uluslararası alanda zayıf düşürmek ve ülke içerisinde iç karışıklık çıkarmak çabasıyla PKK/KCK- PYD/YPG terör örgütü üst yönetimi talimatları doğrultusunda sosyal medya hesapları üzerinden yalan yanlış örgüt propagandasını içeren paylaşımlar yaparak, örgüte müzahir kitleleri kışkırtarak ülkede iç karışıklık meydana getirmek' suçlarından gözaltına alındı.

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