'Zeytin Dalı Harekatı'nda 10'uncu gün; Burseya'dan sonra hedef Afrin (8)

TSK: 616 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'nin Afrin kentinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekatının 10'uncu gününde teröristlere ait 9 hedefin imha edildiğini, 19 teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı. Planlı şekilde sürdürülen harekat süresince etkisiz hale getirilen terörist sayısının 616'ya yükseldiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi:
"Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 9 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 19 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 616 olmuştur."
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