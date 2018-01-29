Zeytin Dalı Harekatı'nda 10'uncu gün; Burseya'dan sonra hedef Afrin (Ek haber iptali)

Sayın Yazıişleri Müdürlerine;

'Zeytin Dalı Harekatı'nda 10'uncu gün; Burseya'dan sonra hedef Afrin' başlıklı haberimizde (5) numaralı ek ile verdiğimiz 'TERÖRİSTLERİN REVİR OLARAK KULLANDIĞI SIĞINAK BULUNDU' ara başlıklı ek haberimizi ve bu haber ile ilgili servis yapılan fotoğrafları, kaynağından yapılan düzeltme ile iptal ediyoruz. Kullanılmaması rica olunur. DHA